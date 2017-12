Escenas de películas donde el sexo no era fingido

| Lie with me es una película canadiense, que se estrenó en el año 2005. No es muy conocida, aunque por estos círculos sí que se hizo famosa precisamente por contener escenas muy reales. Dirigida por Clément Virgo, trata una historia de una pareja de jóvenes. Son sexualmente activos, cuyo principal miedo es el de todos: enamorarse. Es más, uno de los pensamientos de la película es que si se llegan a enamorar, el sexo no será lo mismo. De ahí que no quieran enamorarse. Es un drama, así que no podemos más que imaginarnos el final.