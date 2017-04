Niño de Florida no tiene brazos y marca triples en basquet

Ciudad de México— Imagínate por un segundo cómo sería tu vida si no tuvieras brazos. Probablemente te enfrentarías a miradas de susto, compasión, sorpresa..., a serias dificultades para hacer cosas tan básicas como vestirte, conducir, preparar la comida o escribir en la computadora.Jamarion Styles no tiene brazos y a sus trece años se ha convertido en el ídolo de su colegio tras anotar en el último segundo de un partido de basquetbol el tiro que le dio la victoria a su equipo.Está claro que para este chico de Florida no tener brazos es una peculiaridad de su cuerpo que no le ha impedido luchar por uno de sus sueños, jugar al basquet y formar parte del equipo de su colegio, los Eagles Landing Middle School of Florida.Cuando Jamarion tenía ocho meses de vida, una infección bacteriana le dejó sin brazos. Desde entonces, ha aprendido a vivir transformando los obstáculos que le presentaba la vida en una fuerza positiva que le ha hecho capaz de realizar hazañas tan increíbles como jugar con la pelota o hacer música. Y por si esto fuera poco, también tiene interés por integrar el futbol americano a sus múltiples aficiones. Esto sí es espíritu de superación y lucha.