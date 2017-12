Bebé corre a defender a su hermana en torneo

Ciudad de México– Sin duda lo más tierno del día.La familia es lo primero, o por lo menos así lo ve este niño de dos años. Es el protagonista de unas imágenes que están dando la vuelta al mundo. En ellas se ve al pequeño corriendo a rescatar a su hermana mayor, Ruby, durante un combate de lucha libre infantil en una escuela de Columbia City, en Indiana (Estados Unidos), este domingo.Al parecer, el niño pensó que Ruby estaba involucrada en una pelea con otro niño de cinco años —en realidad, su oponente, Ryan—, y decidió tomar cartas en el asunto.Agarró al adversario de su hermana y trató de separarlo antes de que el árbitro interviniera.La madre de Ryan, Tori Allen Prendergast, compartió las imágenes grabadas por su marido el mismo domingo y pronto se volvieron virales."Estaba trabajando y me perdí el partido, pero cuando llegué a casa me enseñó el vídeo y supe que tenía que compartirlo", comentó Prendergast a la edición estadunidense del HuffPost este miércoles."Fue tan mono... El lugar se vino abajo cuando ocurrió", añadió. "Sólo tengo niños, pero si tuviera una niña, me gustaría que sus hermanos la protegieran de esa manera".Este artículo fue originalmente publicado en la edición estadunidense del 'HuffPost' y ha sido traducido del inglés.