Este gato entrena a perros de asistencia

St. Lois– Un gato con un nombre inusual tiene un trabajo importante en un centro de entrenamiento canino.El minino de color blanco y negro llamado D-O-G (perro en inglés) es más que una mascota: representantes de Support Dogs Inc. dicen que él juega un papel clave para que los perros se sientan cómodos con otros animales.Los canes de asistencia deben comportarse bien y no distraerse en su trabajo ayudando a personas sordas o con problemas de movilidad.La presidenta de Support Dogs, Anne Klein, dice que D-O-G es “valiente” cuando está cerca de los perros, que son más grandes, y juega con sus colas, duerme en sus camas y come y bebe de sus cuencos.Los perros pasan por un programa de capacitación de dos años antes de ser entregados de forma gratuita a personas que los requieran.