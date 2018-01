Perrita sobrevive ser raptada por águila

Associated Press /

Pensilvania– Felipe Rodríguez dice que pensó que estaba alucinando cuando un águila se llevó el perrito de su hermana de su patio y desapareció sobre los árboles.Zoey, la Bichon Frisé blanca, había desaparecido, capturada por un ave rapaz hambrienta el martes por la tarde del patio en la ribera del Lehigh, en Pensilvania, dijo Rodríguez."Parecía algo salido del ‘Mago de Oz’”, le dijo a The Associated Press. "Me crié en la ciudad, eso no pasa en mi mundo”.Aún más increíble: Zoey sobrevivió.Las águilas son perfectamente capaces de llevarse un perro o un gato."Ha sido documentado previamente, pero no a menudo”, dijo Laurie Goodrich, bióloga en el Santuario Hawk Mountain, una reserva natural vecina que registra anualmente a decenas de miles de halcones, gavilanes y águilas migrantes."Con la comida escasa y las vías fluviales congelándose, las aves rapaces “están buscando en áreas más amplias y aprovechando lo que pueden”.Rodríguez dijo que estaba solo en la casa de su hermana en Bowmanstown, unos 128 kilómetros al norte de Filadelfia, y Zoey estaba jugando en el patio cuando él escuchó un graznido y se asomó corriendo a la puerta."El pájaro estaba agarrando al perro. Batió las alas y se fue”, dijo Rodríguez, un ejecutivo de 50 años que visitaba desde Chicago.Rodríguez manejó por el barrio en busca de la perrita, infructuosamente. Rodríguez asumió que Zoey había desaparecido para siempre. Su hermana y la familia estaban devastadas cuando se enteraron."Me pasé el día llorado”, dijo Monica Newhard.Newhard dijo que no es inusual ver águilas en el área, dada la proximidad de la casa con el río. Dijo que sospecha que las aves ocasionalmente capturan algunos de los conejos que viven bajo su cobertizo. Pero no se le ocurrió nunca que sus perros estuviesen en peligro.Ella y su esposo recorrieron el bosque vecino en busca del cuerpo de Zoey. No podían imaginarse que la diminuta bichon sería hallada esa tarde, a 7 kilómetros de la casa.Zoey fue rescatada por Christina Hartman, quien dijo que estaba manejando por un camino nevado cuando vio un bultito peludo y frenó para ver qué era."Noté esa perrita congelada, apenas podía moverse”, dijo Hartman.Ella agarró el can, lo cubrió con una manta y se lo llevó a casa, donde le dio sopa de pollo.Hartman decidió buscar a los dueños de la perrita y el miércoles por la mañana vio el mensaje de Newhard en Facebook. Llamó a la familia de inmediato y les dijo que tenía a Zoey.Zoey tenía algunas heridas y le falta pelo en algunas partes, pero aparte de eso está bien, aunque se niega a salir de la casa.