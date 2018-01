Se duerme en tren y le dejan dinero

Facebook |

Ciudad de México– La publicación en Facebook de Ella Johannessen se está convirtiendo en lo más comentado de las redes sociales, pues muestra el agradecimiento hacia un pasajero del tren que de manera anónima le dejó 100 libras mientras dormía, tras escuchar sus preocupaciones económicas.La joven, quien al despertar se encontró con esta sorpresa que le devuelve la fe en la humanidad, escribió:¿Podría la gente por favor compartir este post?Viajaba en el tren de Virgin East Coast que va de Kings Cross a Leeds, en el Reino Unido, el pasado 27 de enero.Encontré un asiento y llamé a mi madre.Estaba bastante estresada y molesta por mi situación financiera y estaba intentando localizar 35 libras que me habían enviado por una transferencia bancaria.Hablé con ella acerca del poco dinero que tenía, lo preocupada que estaba sobre mis finanzas y me notó desesperada.Después de hablar con mi mamá colgué el teléfono y me dormí.Al despertar, media hora más tarde, noté una servilleta en mi regazo. Debajo de la servilleta había 100 libras. Empecé a llorar -esto es porque estaba increíblemente agradecida por la amabilidad de alguien que ni siquiera conozco-.Después de unos terribles 18 meses en los que perdí a mi padre y a mis abuelos, la vida me mostró que hay bondad y buena gente en el mundo.Voy a transmitir tu AMABILIDAD. Quiero darle las gracias a la persona que me dio este regalo, espero que finalmente lo vea.