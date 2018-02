Pequeño simio se aferra al amor de su madre perruna

Internet /

No hay duda de que los animales siempre nos van a sorprender cuando sacan sus instintos naturales, sobre todo las hembras que han demostrado que su instinto maternal es grande.En las redes sociales han circulado videos donde varias perritas rescatan a bebés de otras especies, incluso bebés humanos. La siguiente historia te romperá el corazón.De acuerdo con Sin Embargo, una perrita callejera adoptó a una mono bebé, desde etonces no se habían separado. Sin embargo, la Policía de Protección Ambiental y Ecológica de Cartagena de Indias, Colombia, tuvo que separarlos.Los elementos informaron que el viernes rescataron de un mono cariblanco o capuchino que había sido criado por una perra callejera desde que era un bebé.Los agentes compartieron un video donde muestran el momento en que encontraron a la perrita cargando sobre su lomo al pequeño simio, que no quería separarse de su madre sustituta. En el video se puede ver cómo el momo se aferraba a su mamá perruna.La perrita encontró a la cría de primate desamparada en las calles del barrio de Olaya Herrera y decidió incorporarla a la camada de cachorros que acababa de dar a luz.Aseguran que el pequeño simio se adaptó rápidamente a su familia adoptiva y sobrevivió gracias a que la perra no tuvo dificultades para amamantarlo.La camada de perritos creció y se separó de la madre. Sin embargo, el mono continuó apegado a su madre.Los encargados trataron de separar al mono de la perra para poder atenderlos, pero cada vez que intentaban separarlos, ambos respondían con agresividad. Los especialistas aseguran que ya han desarrollado un vínculo familiar muy profundo.Ambos especímenes se encuentran bajo resguardo de la Corporación Autónoma Regional del Canal Del Dique (CARDIQUE) en proceso de ser reubicados en un lugar seguro.