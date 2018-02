Mujer se lanza a lago congelado para salvar a un perrito

Ciudad de México– Un hombre captó el heroico momento en que una mujer se lanzó al lago Trout, en Vancouver, Canadá, prácticamente congelado, para salvar a un husky que cayó en el agua después que se abriera el hielo.Ben West se encontraba cerca del lago cubierto de nieve con su perro y otras personas con sus mascotas, cuando notaron a lo lejos que un perro cayó al agua, después que se abriera un agujero en el hielo.En ese momento, una mujer tomó la decisión de ir por el perro de raza husky -que no era de ella- aunque eso significara tener que entrar al agua helada.En el video se observa cómo la mujer camina hacia el perro, mientas la capa de hielo se va a abriendo y ella se introduce más en el agua. También se ve como el husky intenta desesperadamente acercarse a ella.Tras unos minutos, la mujer alcanza al perro y lo carga de regreso hasta la orilla, prácticamente con el agua llegándole a la cintura.'Esta mujer, ni siquiera era su perro, simplemente comenzó a adentrarse en el hielo mientras caía al agua. La gente le gritaba que no lo hiciera y ella solo respondió: ‘es un perro, tengo que hacerlo’, relató West a CBC Canadá.Las personas que permanecieron en la orilla, ayudaron a la mujer a salir, la cubrieron en mantas a ella y al perro, y llamaron a los paramédicos.La mujer resultó ilesa y se dirigió a una casa cercana para secarse y entrar en calor.'Creo que ella estaba en shock. Se veía muy calmada a pesar de las circunstancias. Definitivamente no era algo que esperaba ver en la caminata de esta mañana. Me quedé en shock y maravillado por el instinto heroico de esta mujer’, confesó West.Por su parte el husky, llamado Tessa, entró en calor rápidamente y se puso a jugar con otros perros.