El profesor que enseña computación con un gis

Todos pasamos por las típicas clases de informática en la prepa, donde estábamos tan familiarizados con el tema que creíamos que no había más que aprender, escribe Daily Trend.Sin embargo, no en todo el mundo hay condiciones propicias para aprender a utilizar una computadora, smartphone o tablet... y mucho menos acceso a Internet.Pero a pesar de ello, hay personas que confían en que la educación sacará adelante al mundo.Owura Kwadwo es una de esas personas. Es maestro de Tecnologías de la Información en una escuela de Ghana y te robará el corazón.La escuela de Kwadwo no cuenta con proyector ni con una computadora, el profesor utiliza gis, pizarrón y sus maravillosas habilidades para dibujar una pantalla de Word en el pizarrón para enseñarle a sus alumnos como se utiliza ese procesador de textos.“Enseñar Tecnologías de la Información y la Comunicación en una escuela de Ghana es muy divertido. Informática en el pizarrón. Adoro a mis estudiantes, así que hago lo necesario para que entiendan qué les estoy enseñando", dijo Kwadwo, cuya historia ya le dio la vuelta al mundo.“Al menos los alumnos tendrán una idea de lo que verán cuando estén detrás de un ordenador”, dice el profesor.Pero el mensaje de este profe, quien compartió fotografías de su clase en Facebook, va más allá de lo evidente.Nos devuelve al debate sobre las condiciones educativas en las que se encuentran algunas comunidades en un sinnúmero de países.Tal vez no podrías creer que en pleno 2018 todavía haya escuelas donde no hay luz, aulas o computadoras para aprender Word.Pero además de visibilizar un problema de educación, la publicación de Owura Kwadwo despertó el lado solidario de muchas personas alrededor del mundo, quienes ya han ofrecido su ayuda para llevar computadoras y proyectores a la escuela de Owura.“Hay escuelas con el mismo problema que el nuestro, así que les enviaré parte de las donaciones que nos lleguen", dijo el profesor a Bored Panda.Sin duda estas historias devuelven la fe en la humanidad.