Una historia de ascenso meteórico en la red: #LadyWuuu

Ciudad de México─ Un grito lo hizo famoso. Esta es la historia de Lady Wuuuu (inserte cuantas "u's" quiera).En este 2016, hemos visto varias giras de "reencuentro", por ejemplo la de Jeans, OV7, Kabah, Caló y Menudo, este último es la razón por la cual un hombre se volvió famoso.En octubre, los Menudo se presentaron en el Auditorio Nacional, evento que contó con la presencia de las cámaras del programa de televisión Ventaneando.Gracias a la cobertura del reportero Ricardo Manjarrez es que México conoció a Lady Wuuu, un hombre que domina la historia de Menudo y que era tal su emoción por verlos -de nuevo- que emitió un grito que se hizo viral... ¡pero un mes después!Y fue así como a finales de este noviembre de repente este hombre que se hace llamar "Edward", se convirtió en una celebridad de internet con todo lo que conlleva: memes, videos, su grito "wuuu" usado en otras canciones y hasta el sitio Escándala, realizando una investigación especial para encontrar dónde trabaja el sujeto en cuestión:Aquí algunos de los memes que han surgido a raíz del nacimiento de este cómico personaje:Y así podemos seguir y seguir y seguir, PERO ¡Esperen! Tan se está abusando de #LadyWuuu que su grito se va a volver intolerable y, por ejemplo, hay quien ya anda forzando el chiste con tal de que quepa este sonido.Esa es la magia de internet y más eficaz que un reality show, personas como tú y yo se pueden hacer famosas de la noche a la mañana por un grito, una frase o simplemente por un gesto.Pero así como suben rápido, la caída también es brutal. Seguramente este grito durará todo diciembre, pero va a llegar un momento que el "wuuu" será tan inútil y poco usado como el "fua", ¿todavía se acuerdan de ese señor que sacaba el poder con un "fuuuaa"? E, incluso, dejará de causar gracia y te verán como un anticuado cuando lo quieras aplicar.La ventaja es que Internet es tan mágico que seguramente en unos días más tendremos un nuevo personaje que nos hará reír.Otro detalle que no puedo dejar pasar es que #LadyWuuu es la única Lady "positiva". Lo digo porque estamos acostumbrados a usar este apodo para clasificar a aquellas damas que gracias a sus actos de prepotencia nos recuerdan lo mal que estamos como sociedad.#LadyWuuu es un respiro y hace creer que tal vez este término podrá usarse en un futuro cercano para aquellas que hacen algo bueno por este país que parece rompecabezas.De igual forma, espero llegue un Lord que nos haga reír y no pegar gritos de impotencia, por frases como: "Úbicate, esto es México".