Cristiano cree que usar ‘tacos’ negros lo hace ver lento

Ciudad de México─ Para "CR7", ser el número 1 en todo no es negociable, partido a partido vemos al portugués haciendo un enome esfuerzo físico e intentando sobresalir ante todos. Por este motivo, verse con menos velocidad en el campo no es algo que esté en el vocabulario del jugador del Real Madrid, prueba de ello es que prefiere no usar botines negros porque se ve más lento, así lo expresó el vicepresidente de Nike, Max Blau."Todos los jugadores tienen sus colores preferidos. Está comprobado psicológicamente que cuando ves algo que te gusta, juegas mejor. A Cristiano no le gusta jugar con botas negras porque con el negro se ve más lento y él quiere sentirse rápido", declaró el vicepresidente, de acuerdo con información recopilada del Diario AS.A pesar de que el jugador ha utilizado bonites de color negro, la compañía se las ha ingeniado para mezclarlo con tonalidades doradas, azules, verdes e incluso rojas para mantener alegre al portugués. Para Blau, es imposible decirle que no al astro lusitano debido a todas las ganacias que genera para la marca, aunque reconoció que significa mucha presión pues buscan siempre mantener contento al flamante Balón de Oro."Es el primero que te va a decir que puede mejorar. Yo pienso que es un tipo increíble pero él te dice: 'Yo puedo mejorar, yo voy a hacer mi parte y quiero que Nike haga la suya'. Y eso te pone mucha presión. Entonces hay que volver con algo que le sirva", puntualizó Max Blau.