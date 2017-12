La risa se contagia. Como evidencia de esto, tenemos a los jugadores del West Ham Javier Hernández y Pablo Zabaleta, jugadores de habla hispana contando chistes en inglés. El ‘chiste’ de esta dinámica era no reírse. Aunque da la impresión que los elementos del equipo inglés no parecieron entender las reglas.Al parecer no tienen la menor idea de los chistes que están contando. (Jorge Spinoza/El Diario)