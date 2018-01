Despedida de soltero acaba en 17 divorcios

Internet /

Carlos, un hombre de 33 años y su novia, vecinos de Murcia, tras largo noviazgo, habían decidido contraer matrimonio el próximo mes de marzo, escribe haynoticia.es.Los amigos y compañeros de Carlos, aprovechando el pasado puente, prepararon un viaje al Caribe y allí empezó todo. Sexo, alcohol, strepteases, orgías, tríos, lo normal en un evento de estas características, todo ello perfectamente grabado por los asistentes y enviado al grupo WhatsApp que compartían. Al no ser amigos comunes, ninguno de ellos se percató que uno de los participantes, un tal Luis, era en realidad la futura novia que se había infiltrado.Esta chica, sorprendida por la magnitud de lo que visualizaba a cada momento, se encargó de enviar a cada una de las mujeres de este grupo de machos viriles, imágenes y vídeos muy explícitos que no dejaban nada en el tintero.Lo peor de todo, no ha sido suspender la boda si no… las demandas de divorcio que los 17 componentes, amigos y compañeros se han encontrado a su regreso.