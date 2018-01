Exigió a tienda reembolso pues su árbol de Navidad estaba 'muerto'

Internet /

Ciudad de México– Ante la mirada atónita de Scott Bentley y otro grupo de clientes de la tienda Costco, en Estados Unidos, una mujer exigió durante media hora el reembolso de su dinero, alegando que su árbol de Navidad "estaba muerto".La historia, subida y a estas horas eliminada de la cuenta del internauta, causó el escozor en las redes sociales, donde en muy poco tiempo se comenzó a criticar a la mujer, etiquetándola como las mas tacaña del mundo.A la empresa no le quedó sino ceder, ante lo responsable de sus políticas.Costco Wholesale Corporation, que cotiza como Costco, es una corporación multinacional estadunidense que opera una cadena de clubes de depósito únicamente para miembros.A partir de 2015, fue el segundo minorista más grande del mundo (después de Walmart) y garantiza casi todos sus productos con un reembolso completo. Ya sea que realmente necesite el dinero, o por alguna otra razón.Ante estos preceptos, no queda sino pensar acerca de la aprovechada mujer, lo que escribió Bentley:“Si no lo hubiese visto, nunca hubiese creído que alguien tuviera tan pocos valores morales o falta de conciencia”.