Lo batea su ex al ritmo de 'Si nos dejan'

Ciudad de México– Un joven peruano llevó serenata a su ex novia, una alumna de la especialidad de Biología y Biotecnología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Cajamarca, con la finalidad de reconquistar su corazón.Aunque se desconocen los motivos de la ruptura, el muchacho arribó a las instalaciones educativas, con adorno floral incluido, para pedirle perdón a su ex pareja. Sin embargo, la sorpresa no salió como la había planeado.Al ritmo de “Si nos dejan”, el chico fue rechazado por su amada frente a la mirada de decenas de estudiantes; la alumna apartó a su ex novio cuando éste intentó abrazarla y besarla, esto causó la risa de los espectadores.Después de una pequeña charla, la adolescente se quedó con las flores, pero no aceptó regresar con él. Al final, se despidieron con un incómodo beso en la mejilla. Decepcionado, el joven, calificado por el alumnado como ‘el primer soldado caído del año’, abandonó el lugar junto con los músicos. Sin duda, la mayor decepción amorosa de su vida.El video, publicado por la cuenta de Facebook ‘Cajamarca Últimas Noticias’, se hizo viral en redes sociales; hasta el momento, el material supera las 140 mil reproducciones.