Contrata familia a fotógrafa 'profesional' y los resultados son ¡terrorificos!

El retoque fotográfico no es fácil, dice PlayGround.Los que fuimos adolescentes en los 2000 lo sabemos bien. Aquella época en la que todo se arreglaba subiendo a tope el brillo y el contraste hasta que a nadie se le viese la nariz no es fácil de olvidar.Sé que hemos visto muchos fails, y muy turbios, pero pongo la mano en el fuego porque esto será de lo peor que has visto en la vida.¿Preparado para ver los retratos familiares más jodidos que has visto en la vida?“Ok. Esto NO es una broma. Pagamos a una fotógrafa que dijo ser una profesional 250$ por una sesión de fotos familiar. Por favor, mirad las fotos que nos mandó. Dijo que las sombras eran muy malas en el precioso y luminoso día, y que el profesor nunca le enseñó a retocar sus fotografías. Siéntete libre de compartir. Literalmente, no me había reído tanto en años. Nadie puede inventarte algo así… de nuevo, esto NO es una broma. Es el producto final”.Los afectados son Pam y Dave Zaring, sus dos hijos y la abuela, de Missouri.Ahora vayamos una por una. Va a doler, pero valdrá la pena.