Trolea Trump con entrega de premios 'Fake News'

Associated Press /

And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD



— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de enero de 2018

Ciudad de México- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en Twitter un enlace en el que anunciaba al ganador por las "noticias falsas" o también conocidas como "fake news".Tras abrir la liga, únicamente aparece el mensaje de que el sitio está temporalmente desconectado."Estamos trabajando para restaurarlo. Por favor, inténtalo más tarde”.Ocho minutos después, el magnate tuiteó que, a pesar de algunos medios son muy corruptos y deshonestos, hay muchos reporteros de respeto."A pesar de que algunos medios muy corruptos y deshonestos, hay muchos reporteros de gran respeto y un montón de buenas noticias de las que los estadounidenses deben estar orgullosos (sic)!”.Tras otros siete minutos, el mandatario cambió el tema de sus tuits y escribió sobre sus logros presidenciales."El EI (ISIS por sus siglas en inglés) está en retirada, nuestra economía está en auge, las inversiones y el empleo están creciendo en el país y mucho más! Juntos no hay nada que no podemos superar--incluso un medio de comunicación muy sesgado. ¡ESTAMOS haciendo a América grande otra vez! (sic)”.Entonces, ¿quién fue el ganador?...Horas antes, la Casa Blanca confirmó que se anunciarían los "premios" que Trump prometió conceder este mes a los medios de comunicación que, según él, destacaron más por sus "noticias falsas”."Habrá algo al respecto hoy, más tarde. Sé que todos ustedes están esperando para ver si ganaron", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en su conferencia de prensa diaria.Ese anuncio generó una enorme expectación tanto entre los seguidores de Trump como entre quienes se sienten alarmados por sus ataques a la prensa, y varios humoristas políticos, como Stephen Colbert y Samantha Bee, lanzaron irónicas campañas en las que aseguraban aspirar a esos galardones.A su vez, varios expertos advirtieron que el anuncio de esos "premios" podría romper normas federales de ética gubernamental, lo que pondría en apuros a aquellos funcionarios de la Casa Blanca que colaboren con el magnate en la preparación de la "ceremonia", aunque no al propio presidente.Dos senadores republicanos, John McCain y Jeff Flake, criticaron duramente al mandatario por su plan de anunciar los "premios", y rechazaron sus rutinarios ataques a la prensa como "sin precedentes ni sentido", en palabras del segundo de ellos.Trump planteó por primera vez a finales de noviembre la idea de conceder un "trofeo de noticias falsas" a la cadena de televisión que fuera "la más deshonesta, corrupta y/o distorsionada en su cobertura política" de su presidencia, conforme a uno de sus tuits.Con información de EFE