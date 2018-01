'Family guy' parodia a 'Deadpool' en su capítulo 300

Madrid– La popular serie Family guy (Padre de familia) cumple 300 capítulos. Y la irreverente ficción creada por Seth MacFarlane lo celebra convirtiendo a su protagonista, Peter Griffin, en el más irreverente de los superhéroes: Deadpool, reporta Europa Press.En una fecha tan señalada, la serie de animación quiso hacer su particular guiño al filme protagonizado por Ryan Reynolds recreando algunas de las escenas de la películaDel mismo modo Wade Wilson en Deadpool es sometido a un tratamiento, Peter también consigue poderes para conseguir poderes. Sin embargo, el resultado es bastante distinto para Peter, que contrajo un cáncer anal.Es entonces cuando decide seguir los pasos del superhéroe y, bajo el nombre de 'Red Stool', el protagonista de Family guy se enfunda el traje del mercenario bocazas para combatir el crimen... a su manera y con unos cuantos kilos de más.En una secuencia, e imitando el arranque de Deadpool, Peter cuenta su historia mientras se enfrenta a un grupo de mercenarios armados hasta los dientes. Y mientras suena una escatológica versión de la canción Angel in the morning, Red Stool hace su magia disparando sus pistolas y desenfundando sus katas para, a cámara lenta, eso sí, terminar con los villanos de la forma más sangrienta posible.