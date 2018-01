Pide ayuda al 911 porque novia 'le rompió el corazón'

Especial /

Un hombre que sufrió una profunda decepción amorosa no tuvo mejor idea que pedir ayuda ante las autoridades. Él llamó al 911 reportando el robo de su vivienda, pero, al llegar, los agentes se toparon con una realidad totalmente distinta. La historia se ha vuelto viral en redes sociales, escribe La República.En el domicilio en cuestión no había ocurrido ningún asalto ni nada parecido. El hombre identificado como Egardo R., les había mentido: él los llamó para denunciar a su pareja por ‘haberle roto el corazón’.“Ella entró en mi corazón y ahora se va como si nada, me robó mis sueños, mis ganas de vivir, la idea de un futuro feliz a su lado”, fue la dramática historia que contó el sujeto a los efectivos que llegaron atendiendo su llamada.Atónitos por la historia que escucharon, los policías reprocharon a Edgardo que los hayan hecho ir hasta el lugar por algo tan absurdo. Sin embargo, se conmovieron al ver el mal momento que atravesaba el hombre y decidieron consolarlo.Los agentes del 911 hablaron con él e intentaron reanimarlo. No obstante, le dejaron en claro que no necesitaba ayuda legal, sino una cita con un psicólogo, a fin de que lo ayude a superar la depresión.Cabe resaltar que esta historia se volvió viral tras la difusión de la página 'La Guía del Varón', y se dijo que el caso había ocurrido en Perú.No es la primera vez que la central telefónica de emergencias recibe llamados insólitos. Si bien algunos desadaptados hacen bromas de mal gusto alertando de falsas emergencias, hay personas que sí acuden al mencionado grupo de rescate para atender los casos más extraños y suelen viralizarse en las redes sociales.