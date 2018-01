Associated Press /

El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, contó que va bien de su herida en el rostro que sufrió en el juego ante el Deportivo y que sigue feliz, guapo y con la visión igual de clara.El portugués marcó doblete en el triunfo 7-1 de los merengues sobre el Deportivo, juego de la Jornada 20 de España, pero en uno de sus tantos recibió un golpe cerca del ojo que lo obligó a dejar el campo ensangrentado.Dicha herida necesitó de tres puntadas.“Esto es parte del juego. A veces te duele la pierna, otras la espalda, y esta vez ha sido el ojo. En ese momento quería marcar y no pensé que me golpearían en la cara. En los partidos me suelen golpear porque tienen que pararme, pero esta vez no tuve tanta suerte. Ahora ya me siento mejor. Aún estoy feliz, sigo siendo guapo y la visión sigue siendo tan clara como antes, así que no hay problema”, declaró al medio chino Dongqiudi.Ronaldo también comentó que está muy contento viviendo en Madrid. En las últimas semanas hay rumores de que podría dejar al club en verano.“Me gusta vivir aquí. He vivido en esta ciudad desde 2009 y amo el clima y la gente. Está cerca de Portugal y se puede llegar en coche. España es un gran país, lo amo. Quiero quedarme aquí, me encanta este club”, dijo. (Con información de Reforma)