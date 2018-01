Corre Alex Lora a 'sombrerudos' de su concierto

Tomada de Internet |

Advertencia: El siguiente video contiene palabras altisonantes.

El video de una presentación de El Tri se hizo viral en redes sociales ya que se observa como Alex Lora, vocalista de la banda, para el concierto para pedirle a unos ‘sombrerudos’ que se salgan del concierto.De acuerdo con información de algunos sitios de internet el material corresponde a una presentación realizada en Tijuana a finales de 2017.“A ver, vamos a esperar que estas ‘señoritas’ dejen de hacer sus put… pa’ poder seguir tocando, ching^%$ madre”, dijo Lora.Después de pedirle a los asistentes que abandonaran la presentación, comenzó a insultarlos “váyanse a la [email protected] #$; a ti no te gusta el rock and roll y a estos p(*& tampoco, y cuando sean las tocadas de [email protected] sombrerudos de música cuatrera vengan. Ahorita sáquense a ch&^#$ a su madre".La presentación siguió su rumbo luego de que los hombres fueron sacados del recinto por personal de seguridad.Las opiniones en redes sociales no se hicieron esperar y ya tiene miles de reacciones.