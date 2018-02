Así animó esta aerolinea a futbolistas que perdieron la final

Ciudad de México– Los jugadores de la selección Sub-23 de Vietnam no estaban para festejos luego de perder la final del Campeonato Asiático ante Uzbekistán, pero una aerolínea trató de cambiar ese ambiente. En el vuelo de regreso a Hanoi, aparecieron unas chicas en bikini.Vietjet Air decidió darle la bienvenida a los jugadores con azafatas con poca ropa. Entonces, aparecieron las cámaras y las risas de algunos jugadores.El diario local Vietnam Insider señaló que Nguyen Thi Phuong Thao, CEO de la aerolínea, se disculpó por tal acción con la Federación de Futbol del país asiático, los integrantes de la selección y al público en general.Una bailarina fue con los jugadores pidiéndole las firmas y posó para las fotos, y esto no estaba en el programa”, señaló el ejecutivo de la aerolínea.Por su parte, la modelo Lai Thanh Huong señaló que fueron invitadas a realizar un espectáculo en bikini como modelos.“Pidieron que usáramos bikinis, no fue nuestra elección”, contó al diario.Días atrás, Vietnam celebró hasta la madrugada la histórica clasificación de su selección para la final del campeonato. Millones de personas salieron a las calles y el diario Tuoi Tre describió como “el desfile más salvaje en décadas”.