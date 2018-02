¿Cuánto pelo cubre la cabeza de Donald Trump?

Ciudad de México– El viernes pasado, al final de una de esas frenéticas semanas de noticias que se viven gracias a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos abordó Air Force One.El viento azotó la pista con una fuerza inusual y Trump no estaba preparado para ello.Mientras subía las escaleras, las cámaras tenían una vista perfecta de la parte posterior de su cabeza y las ráfagas levantaron el cabello del magnate para dejar al descubierto su cuero cabelludo.Se podría decir que fue el peor día para el presidente e incluso algunos dirían que es muy bajo burlarse de los absurdos esfuerzos de Trump por ocultar su pérdida de cabello. Pero el magnate, que, según varios medios locales, es un hombre obsesionado con su imagen de maneras que van más allá de la preocupación normal.Estas imágenes pasaron inicialmente desapercibidas, pero fueron tuiteadas por una reportera de The Huffington Post, Ashley Feinberg, y se volvieron virales.La cabellera del republicano ha sido durante mucho tiempo objeto de comentarios y burlas, por su particular peinado, pero especialmente por sus tonos que a veces tiran hacia el naranja.Según peluqueros entrevistados por la agencia France Press, el presidente esconde su calvicie gracias a un ingenioso montaje de mechones fijados por un producto especial.En el libro "Fire and Fury", Michael Wolff cuenta que Ivanka Trump, la hija del presidente, no duda en describir en detalle a sus familiares esta sofisticada mecánica, que obtuvo luego de una intervención quirúrgica para reducir su calvicie.Por su parte, el médico Alan Bauman, CEO y fundador de Bauman Medical, una clínica de restauración capilar, explicó a The Guardian que Trump probablemente se sometió a algún tipo de procedimiento para el cabello."En mi opinión profesional, creo que tuvo un trasplante de cabello anterior en la parte frontal de la línea del cabello", comentó."Probablemente también tenga acceso a medicamentos tópicos potentes como Fórmula 82M Minoxidil, que se usaría dos veces al día, o una gorra de terapia láser, que fácilmente podría esconderse debajo de una gorra de béisbol".Una gorra de terapia con láser es un dispositivo que somete el cuero cabelludo a rayos láser en un intento de promover el crecimiento del cabello.Bauman añadió que se había reunido personalmente con el mandatario republicano y que creía que su cabello "está creciendo firmemente desde su cuero cabelludo y no es un postizo"."Lo hace, sin embargo, usa bastante fijador para mantener su estilo intacto".