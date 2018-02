Confunde a clienta con Rihanna, y su hija la trolea

Internet |

Canada– ¿A quién no le ha pasado que a veces confundimos a una persona que vemos de lejos con un artista o cantante?Esto fue lo que le paso a una mujer, quien es dueña de un bar canadiense que logró conmocionar a varias personas después de que subiera una foto a las redes sociales afirmando que la persona que estaba en su establecimiento en ese momento como clienta era la cantante y compositora Rihanna. La propietaria confundida compartió que la chica había cantado en su karaoke e incluso afirmó que era una chica muy “divertida y sencilla”.Tras este suceso Kayla Wedge, su hija, optó por subir el post de su mamá a Twitter, haciéndolo viral y que varias personas se burlaran de ella escribiendo divertidos comentarios al respecto, afirmando que la persona que aparecía en la foto junto a ella no tenía ningún parecido a la intérprete de “Love On The Brain”, y que sin importar este hecho su mamá no aguantaba la emoción.La publicación ya ha recibido más de 81 mil likes y continúa siendo una de las más compartidas en todas las redes sociales, y a pesar de que es un hecho el que no hallan semejanzas entre la chica de la foto con la artista, hay quienes han dicho que si hay un cierto parentesco entre ambas.¿Realmente la chica de la foto se parece a Rihanna?