Seven Eleven trolea a su competencia de forma épica

Ciudad de México– Hay días en que los community managers amanecen muy creativos y aunque esperan que sus estrategias causen un efecto positivo, lo que sucede se sale de control y terminan, como en este caso, vapuleados.Eso le pasó a OXXO, que esta vez perdió ante su competencia Seven Eleven.El 27 de febrero en la cuenta oficial de Twitter de la tienda de conveniencia OXXO, posteó una invitación cargada de mercadotecnia:"No hay nada que en OXXO no puedas encontrar. RT si estás de acuerdo".Y todo iba bien, si lo piensan tienen parte de razón, tratándose de tiendas de visita rápida.Pero tenía que llegar el amarra-navajas, de esos que casi no hay en la red social, y le dio el pase a gol a los encargados de redes sociales de Seven Eleven, quienes no perdieron la oportunidad.La respuesta fue breve y contundente, ahí, donde más duele...¡La segunda caja abierta!... Cierto, pues hasta se hace la ironía de que a uno de los empleados se le contrata para que diga "pase a la siguiente caja"...