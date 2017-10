Mexicanos, fans ‘hardcore’ de la música: Spotify

Ciudad de México– Dicen que sin música la vida sería un error, y al parecer, para los mexicanos esa frase es más cierta que para ningún otro país en el mundo, de acuerdo con datos de Spotify, la empresa de streaming que tiene más de 100 millones de usuarios activos mensuales.“México es el mercado que más consume música per cápita. Los mexicanos son los que más escuchan música en todo el mundo”, explica a Expansión Valerie Miranda, editora de contenido de Spotify México. “Durante 2015, fue el mercado que más creció en el mundo, empatado con Nueva Zelanda, con un 14.9% de crecimiento”.A nivel mundial, México ocupa el sitio número 17 en los mercados de la empresa sueca, es decir, en cuanto a cantidad total de música escuchada. En la región Latinoamérica es uno de los jugadores más importantes para la plataforma, sólo superado por Brasil.“Lo interesante es que aún hay muchas áreas de oportunidad, porque a pesar de la penetración del smartphone, todavía no llega a toda la sociedad, y esa es una gran puerta de entrada para nosotros”, considera Miranda.Spotify dista de ser la única plataforma de streaming musical en el mercado, pero es sin duda la más popular, a pesar de los conflictos que ha tenido con algunas celebridades. Ni Apple Music, ni Deezer o Tidal se le acercan en número de usuarios. De acuerdo con las últimas cifras de Statista, a Spotify le sigue Pandora, con 78 millones de usuarios y Apple Music, con 17 millones.Hacia 2017, la firma planea entrar con más fuerza al streaming de videos, buscando la creación de contenidos originales para el país.De acuerdo con datos de Spotify, los artistas más populares este año fueron la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Maluma y Coldplay. En el top 10 también se coló Juan Gabriel, cuyas canciones explotaron después de su fallecimiento, posicionándose por encima de Drake, el artista número uno a nivel global.En cuanto a las canciones más escuchadas, Drake se llevó el primer lugar con One Dance; el colombiano Maluma, el segundo con Borró casette y el éxito I took a pill in Ibiza de Mike Posner se colocó en la tercera posición.El día más musical del año fue el 15 de septiembre, al parecer hubo muchas fiestas para celebrar a la patria, en las que sonó la popular canción del colombiano, la favorita para los festejos durante el año 2016.Otro dato curioso, los artistas mexicanos más populares fuera del país son: la Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga, Maná y Reik.