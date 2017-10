Astronauta chino habla de los extraños sonidos que escuchó en el espacio

Nueva York─ No podíamos cerrar 2016, el año de la enigmática megaestructura alienígena y la misteriosa señal del SETI, sin otro dudoso indicio de que los extraterrestres existen. Pero este lo tiene todo para convertirse en un expediente X: un viaje espacial, un astronauta retirado y un fuerte ruido que se repite sin explicación.Yang Liwei, el primer taikonauta, dijo en una entrevista reciente que había oído unos misteriosos golpes durante su vuelo en la nave Shenzhou 5. Yang realizó un vuelo de 21 horas alrededor de la Tierra en octubre de 2003, convirtiéndose en el primer astronauta del programa espacial chino (y convirtiendo a China en el tercer país que ha enviado hombres al espacio de manera independiente).“Una situación no causal con la que me encontré en el espacio fue un sonido que aparecía de vez en cuando”, recuerda Yang. “No venía de fuera ni de dentro de la nave espacial, pero sonaba como si alguien estuviera golpeando el cuerpo de la nave como quien golpea un cubo de hierro con un martillo de madera”.El sonido lo puso tan nervioso que se acercó a la escotilla para tratar de encontrar la causa. No vio nada fuera de lo común en el interior o el exterior del módulo Shenzhou. Al regresar a la Tierra le contó a los técnicos lo que había oído, pero nunca pudieron reproducir aquellos golpes ni encontrarles una explicación. Yang dice que jamás volvió a escuchar un sonido igual.Los astronautas de las naves Shenzhou 6 y Shenzhou 7, sin embargo, aseguran que también pudieron oírlo. Sus vuelos tuvieron lugar en octubre de 2005 y septiembre de 2008. Yang les había advertido de los golpes antes de volar, pero les dijo que era un fenómeno normal del que no tenían que preocuparse. Un fenómeno similar, y mejor documentado, es el del misterioso ruido que escuchó la tripulación del Apolo 10 durante la última misión a la Luna antes de la llegada a la superficie. Los astronautas escucharon un extraño sonido que describieron como “la música típica del espacio exterior”. Una vez en la Tierra, los técnicos de radio explicaron que se trataba de una interferencia entre las frecuencias VHF y LM del módulo de comando de la misión.El caso de Yang Liwei continúa siendo un misterio, pero ahora que es público no tardarán en proliferar teorías en todos los foros de Internet. ¿Basura espacial? ¿Viento solar? ¿Un vecino extraterrestre llamando a la puerta para pedir sal?