Inician filtros de seguridad en La Joya para los XV de Rubí

San Luis Potosí─ Ante la posible llegada de más de 20 mil personas a la fiesta de XV años de Rubí, que se llevará a cabo el próximo 26 de diciembre en la comunidad de La Joya, el municipio de Villa de Guadalupe, se aplicará un operativo de seguridad, dio a conocer ayer el alcalde, Raúl Castillo Mendoza.El edil de Villa de Guadalupe agregó que se han sostenido reuniones con el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, destacando el tema de la seguridad de los asistentes para que no haya consecuencias que lamentar.Indicó que a un acto normal en la comunidad regularmente asisten dos mil a tres mil personas, sin embargo los XV años de Rubí se han convertido en algo masivo, por lo que esperan alrededor de 20 mil personas.Castillo Mendoza aseguró que a partir de este lunes se implementará un operativo en la comunidad de La Joya, con el fin de realizar filtros para quienes lleguen antes y durante la celebración de los 15 años.En el operativo participarán Seguridad Pública, Protección Civil, Policía Estatal y Municipal y del Ejército, que garantizarán la seguridad de los asistentes."Se van a controlar todos los accesos a la celebración, a fin de que el evento no se salga del orden y no se tenga alguna consecuencia que lamentar”, dijo.Concluyó que no se aplicará ningún cobro a aquellas personas que acudan a acampar o vender en la comunidad, pues no se trata de sacar provecho del acto, pero sí consideró que los que asistan sí dejarán un beneficio para los habitantes.Rubí se convirtió en una de las quinceañeras más famosa de los últimos tiempos en México después de que su padre, Crescencio Ibarra, invitara a todos a la fiesta a través de las redes sociales.A manera de juego, más de millón y medio de usuarios de las redes han confirmado su presencia, pero tal ha sido el furor que artistas y personajes públicos, incluyendo funcionarios federales y estatales, han hecho referncia a la fiesta de Rubí.