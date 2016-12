Empresa chihuahuense crea videojuego de los XV de Rubí

Ciudad de México─ Se acerca el día del festejo: El próximo 26 de diciembre, en La Joya, San Luis Potosí está marcado en la agenda de la familia Ibarra García para celebrar los XV años de Rubí, pero no todos han recibido la anhelada invitación… ¿Tú, ya la tienes?Seguramente eres de los miles de invitados a los que Crescencio Ibarra, padre de la festejada, invitó a través del famoso video que se viralizó.Así que ya no debes de esperar más, un grupo de personas pertenecientes a la empresa chihuahuense ‘Lienzo’, lanzaron un videojuego para dispositivos compatibles con Android y, lo mejor, es gratuito.“Hemos estado observando el fenómeno mundial en el que se convirtió la invitación a la fiesta de quince años de Rubí en México. A partir de esto, deseamos unirnos a los festejos y divertirnos un poco con este asunto, ¡así que una pequeña parte de Lienzo desarrolló un juego para dispositivos Android!”, se lee en lienzo.mxA partir de los ‘Los XV de Rubí’ podrás ayudar a la quinceañera a “arrojar invitaciones a la mayor cantidad de personas que puedas y hacer de ésta la fiesta del año”.Una experiencia completa del evento social del añoCompite contra tus amigosDisfruta del estilo visual con varias personalidadesAcompaña tu juego con una banda sonora con toque regionalRíe a carcajadas con las voces de los personajes“Este trabajo es un proyecto alterno del estudio y NO representa nuestro enfoque de aquí al futuro. La atención de Lienzo sigue en el desarrollo de Mulaka, nuestro título de aventura inspirado en el pueblo indígena Tarahumara, para su lanzamiento en 2017 para PC y consolas; y en Hunter’s Legacy, nuestro juego de plataformas que estará disponible en Xbox One y PlayStation 4 en enero de 2017”, asegura en el sitio web de la compañia , Adolfo Aguirre, coordinador de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de Lienzo.