Intenta Vin Diesel ligar a youtuber en plena entrevista

Ciudad de México─ Como parte de su gira para promocionar la nueva película 'XXX: El Regreso de Xander Cage', el actor estadounidense Vin Diesel viajó a Brasil, en donde fue entrevistado por la youtuber brasileña, Carol Moreira, a quien no dudó por un segundo en hacerle saber lo hermosa que era, incluso, la invitó a salir."Dios, eres tan hermosa. Dios, es tan hermosa. ¿Es verdad o no? Quiero decir, mírenla. ¿Cómo se supone que voy a hacer esta entrevista? Miren a esta mujer, es tan guapa. Dime, nena, cuéntame tu historia. Vamos a salir de aquí, vamos a comer algo", interrumpió Vin Diesel a la youtuber, que intentaba realizarle algunas preguntas sobre su trayectoria en el mundo del cine.A pesar de que Moreira aceptó el cumplido y le agradeció, intentó seguir con la entevista, pero unos minutos después, Diesel volvió a interrumpirla y esta vez la calificó como "la mujer más preciosa de Brasil"."Te amo, la amo. Eres extremadamente sexy. No puedo hacer esta entrevista", dijo Diesel.