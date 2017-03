¿Quieres saber a qué famoso te pareces? Dales tus datos personales

Si tú ya sabes a qué famoso te pareces, tus datos personales podrían estar en riesgo, advirtió este miércoles el gigante de ciberseguridad Kaspersky Lab.Especialistas de seguridad de la empresa emitieron una advertencia sobre el juego ¡¿A qué famoso te pareces?!, que circula en Facebook, ya que al utilizarse, el usuario permite que la compañía que maneja el juego acceda a la información personal del usuario, publicó el portal Expansión.“La empresa Vonvon pide dar clic en el botón ‘conectarse para ver el resultado'”, dijo Kaspersky, que detalló que al acceder a dicha opción, los usuarios permiten a la compañía conocer el nombre, fotos de perfil, edad, idioma, lista de amigos y dirección de correo electrónico, entre otros datos.“Con frecuencia estos juegos son utilizados como gancho para obtener permiso y acceder a la información sensible de los usuarios y de otras personas- como contactos, mensajes privados, ubicación, con propósitos comerciales”, dijo el analista en seguridad de Kaspersky Lab, Roberto Martínez.“Al concederles permiso, uno debería preguntarse: ¿cuál de la información solicitada es innecesaria para operar la aplicación?; ¿qué pueden hacer con esta información?”, recomendó.Sin embargo, solo cuatro de cada 10 usuarios de este tipo de aplicaciones leen los contratos de licencia antes de instalar una nueva aplicación en sus dispositivos.En el caso de la empresa Vonvon, creadora del juego ¡¿A qué famoso te pareces?!, su política de privacidad establece que los datos que recopila son utilizados para promocionar sus productos vía email y para otros propósitos de marketing, los cuales no especifica. También indica que puede transferir la información que recibe a otras compañías o personas para “optimizar sus servicios y operación del sitio web”.Si diste acceso a tus datos para acceder a este juego, todavía puedes actuar.Entra en la configuración de tus aplicaciones de Facebook y elimínala. Puedes hacer eso con todo lo que no uses.Además, si quieres evitar el mal uso de tu información, puedes tomar provisiones, como evitar las invitaciones a juegos y aplicaciones, y leer las condiciones de uso antes de acceder a utilizarlos.