Dio Shaquille O'Neal propina de 4 mil dólares a una mesera

Los Ángeles, California─ La leyenda de la NBA Shaquille O'Neal reveló durante una entrevista en el programa de televisión estadounidense 'Jimmy Kimmel Live!' que le gusta dejar generosas propinas cuando acude a un restaurante para mostrar así su "gratitud" a los trabajadores. Sin embargo, esta acción tiene algo inusual: él no decide la cantidad a dejar, sino que les pregunta a los meseros que le han atendido cuánto dinero quieren."Cuando el camarero viene a la mesa le digo: 'cuanto antes me traigas la comida, mayor será tu propina'. La comida suele llegar rápido", comentó el legendario pívot y actor ocasional.'Shaq' explicó que antes de marcharse de un establecimiento siempre pregunta cuánto quieren de propina. "La mayor cantidad que me han dicho fueron 4 mil dólares y yo contesté: 'muy bien, ningún problema'", develó."Era una chica joven y me dijo que le había pagado dos meses de alquiler", recordó el exjugador de baloncesto, que también contó que suele dejar unos 300 dólares de propina a los miembros de valet parking.