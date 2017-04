Le llueven piropos a oficial de la Marina

Le echan la bendición

Recuerdan a un gusano de seda

Le encargan que cumpla una misión

La caja de Pandora

Bendicen a los árboles

Una clase de inglés

Chiste en tres actos

Un elemento de la Marina lleva varios días rompiendo el Internet. Desde que se viralizara su foto en uniforme, no ha dejado de recibir ‘halagos’ y ‘piropos’ de mujeres ‘poetas’ de miles de mujeres en la página de Facebook que publicó su imagen.Identificado como Daniel Gerard, se dice que es un oficial egresado de la Heroica Escuela Naval Militar, de acuerdo a la información de Fuerzas federalesmx, la cual no parece ser una cuenta oficial del Gobierno mexicano.Las internautas no tuvieron ningún empacho en desfogar sus ‘halagos’ hacia Daniel Gerard en la publicación. Hasta el momento lleva 13 mil comentarios y más de 35 mil compartidos.Lo que destaca de los halagos de las mujeres es que la mayoría son creativos, subidos de tono y divertidos. Lo cual deja en claro que un piropo de esta naturaleza no es exclusivo de los hombres.Aquí una selección de los comentarios.Oh poderoso, Yisus, alabado seas. Cuida de este buen hombre para que nada le pase a su cara ni a su cuerpo. Para que dure así por mucho tiempo buenote y fuertote. Amen.Bendito sea el gusano donde sacaron la seda con la que hicieron la sabana que cubría el colchón donde sus señores padres echaron pasión.Oh bendita y heroica escuela naval, gracias por darnos a éste ejemplar para mantener la paz y seguridad. He de confesar que en este momento me siento en peligro, deberían de asignarle la misión de rescatar a mi corazón.Mi vida, he encontrado la clave y el secreto de mis más bajas pasiones de mi caja de pandora. Precioso, hermoso, galante, inolvidable, maravilloso, porte, elegancia, VIRIL al 1000%. Gracias Dios, por crear tan hermoso hombre.Benditos sean los árboles que cortaron para sacar la madera con la que hicieron la cama donde tus señores padres te hicieron con pasión y amor, y crearon UN DIVINO MONUMENTO, COSA BONITA, COSA BIEN HECHA. PAPASITOO!!!!!Si "Goals" significa "Metas", entonces baby quiero que me la goals. Aveda'. :v–¡Ahh caray, a este hombre si le pido que me eche alcohol!–¿Alcohol?–Sí, ¡ALCOHOLCHÓN!