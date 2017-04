¿Qué hacer si te cae el teléfono al inodoro?

Todos hemos llevado nuestro teléfono celular al baño pensando que nada malo podría pasar. Es aquí cuando algunos tienen mejor suerte que otros. Hay historias populares que narrán cosas como "se cayó de mi bolsillo", "se cayó de mi mano", "estaba colocado justo ahí cuando... terminó en el escusado".Después de gritar o decir palabras probablemente no muy elegantes, tienes que actuar rápido. Un elemento muy importante en estas situaciones es el tiempo. Aunque hemos hablado específicamente de móviles que se caen al inodoro, estos consejos se pueden usar en cualquier situación en la que tu celular esté mojado.Un teléfono mojado todavía tiene esperanzas de sobrevivir si sigues estos simples pasos, pubicados por Gizmodo.Este paso es obvio, pero es importante destacarlo. La probabilidad de que tu móvil sufra un daño significativo aumenta cuanto más tiempo está en el agua.Después de sacar el móvil del agua, tienes que quitarle la batería. Este es el paso más importante para prevenir un cortocircuito. Aunque estés lleno de ansiedad, no enciendas el móvil para confirmar si todavía funciona.Si tienes un iPhone u otro teléfono donde no se puede sacar la batería de forma rápida, apágalo.Es importante secar el móvil después de que esté apagado. Si permites que el agua se evapore naturalmente, puede causar corrosión y dañar tu teléfono. Sécalo con una toalla o usa una aspiradora para succionar el agua de dentro.Finalmente, tienes que colocar tu móvil en un tazón o plato hondo con un desecante, como arroz o gel de sílice (los paquetes de bolitas que vienen con la ropa nueva, etiquetados como silica gel). Esto absorberá cualquier rastro de humedad. Para prevenir que el arroz se meta en los puertos y aperturas del móvil, envuelve el teléfono en una toalla de papel. Mantén el teléfono ahí toda la noche.Así como es importante saber qué hacer en estas situaciones, también es importante saber qué no hacer. Algunas personas pueden tomar ciertas medidas con toda la buena intención del mundo, pero son malas para el celular.Usar un secador de cabello para secar el móvil o ponerlo en el horno. Aunque crean que el calor secará el teléfono de manera rápida, pero trae consigo consecuencias. El calor también puede dañar los componentes electrónicos del aparato.Si se te ha caído en el escusado, no pongas el teléfono en alcohol. Pensar que tu dispositivo ha estado en el agua (potencialmente sucia) del inodoro no es algo agradable. Sin embargo, no debes sumergirlo en alcohol para desinfectarlo. El alcohol puede destruir los adhesivos dentro del teléfono. Si todavía te da asco, es perfectamente aceptable limpiar el exterior con alcohol.Realizar todos estos pasos al pie de la letra no garantiza que tu celular resucite, pero incrementa sus posibilidades. Si no te funciona, lamentamos tu pérdida (y también el efecto que tendrá en tu cartera).