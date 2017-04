Crean gallina con rasgos de dinosaurio

Científicos en Estados Unidos han creado una gallina con rasgos de dinosaurio, tras alterar el proceso molecular que transformó su pico, de acuerdo a la información publicada hoy por la BBC.Primero, un poco de contexto: se cree que hace 65 millones de años un asteroide se estrelló en la Tierra. El impacto acabó con un gran número de especies, incluyendo casi todos los dinosaurios.Un grupo de esos animales se las arregló para sobrevivir al desastre. Actualmente, los conocemos como pájaros.La idea de que los pájaros evolucionaron de los dinosaurios ha circulado desde el siglo 19, cuando los científicos descubrieron el fósil de uno de los primeros pájaros llamado Archaeopteryx.Tenía alas y plumas pero se parecía mucho a un dinosaurio. Los fósiles más recientes son similares.Aunque la apariencia de esos primeros pájaros no era como los modernos. En particular, no tienen pico, sino hocico, como los de sus dinosaurios ancestros.Para entender cómo cambiaron de uno a otro, un equipo alteró el proceso molecular que transformó el pico de las gallinas.Al hacerlo, se las arreglaron para crear un embrión de gallina con un hocico y paladar parecido al del dinosaurio y similar a los dinosaurios alados como el Velociraptor.Los resultados fueron publicados en la revista Evolution.El objetivo del equipo era entender por qué evolucionó el pico de ese pájaro, debido a que es una parte vital de la anatomía de un ave.Eso ha sido crucial para el éxito. Las más de 10 mil especies de pájaros ocupan un amplio rango de habitantes, muchas tienen picos especializados que las han ayudado a sobrevivir.Pero no pretendían crear una “dinogallina”, comentaron los autores Bhart-Anjan Bhullar de la Universidad Yale en New Haven y Arkhat Abzhanov de la Universidad Harvard en Cambridge, en Estados Unidos.“Siempre que uno examina una importante transformación evolucionaria, lo que desea es aprender el mecanismo básico”, comentó Bhullar.El pico también es parte del esqueleto aviar que se ha “diversificado más amplia y radicalmente”, agregó.A pesar de esa diversidad –que va de los flamencos hasta los pelícanos– se ha hecho muy poco trabajo para descifrar “lo que es el pico en la actualidad”, señaló.“Yo quería saber cómo es el pico de manera esquelética y funcionalmente y cuándo ocurrió esa importante transformación, del hocico de un vertebrado normal a la estructura única utilizada en los pájaros”.Para empezar a entenderlo, el equipo rastreó los cambios en los que los genes se expresan en los embriones de las gallinas y otros animales.Observaron los embriones de ratones, emús, caimanes, lagartos y tortugas, que representan a muchos de los grupos importantes de animales.Encontraron que los pájaros tienen una serie única de genes relacionados con el desarrollo facial, que no tienen las creaturas que no tienen pico.Cuando aislaron esos genes, la estructura del pico se revirtió a su estado ancestral. Al igual que el hueso del paladar en la parte superior del hocico.Para hacer ese giro genético, Bhullar y sus colegas asilaron las proteínas que podrían desarrollarse en picos. Luego, los suprimieron utilizando unas pequeñas cuentas cubiertas con una sustancia inhibidora.Cuando sus esqueletos se empezaron a desarrollar dentro de los huevos, tenían unos huesos cortos y redondos en lugar de los picos alargados que tienen los esqueletos de los pájaros.“Al afectar esa proteína uno puede alterar la expresión del gen”, agregó Bhullar.El trabajo deja de manifiesto que los picos se desarrollan de manera muy diferente a los hocicos, utilizando un grupo diferente de genes, comentó Michael Benton de la Universidad Bristol del Reino Unido.“Eso demuestra que el pico es una verdadera adaptación o ‘cosa’, y no sólo una forma de nariz ligeramente diferente”.El cambio de hocicos a picos ocurrió durante la evolución de los pájaros, de 40 a 50 millones de años después del Archaeopterix, comentó Benton.Por ahora, Bhullar no tiene planes ni aprobación ética para empollar gallinas con hocico. Sin embargo, cree que podrían sobrevivir “muy bien”.“Ésas no son modificaciones drásticas”, comentó Bhullar. “Son mucho menos raras que muchas crías de gallinas que fueron desarrolladas por criadores y aficionados a esas aves”.“El resto de los animales se veían bien, pero hay que pensar cuidadosamente acerca de esto, desde el punto de vista ético”, remató. (Con información de la BBC)