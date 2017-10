¿Habrá más sismos en México? Mhoni Vidente responde

La figura televisiva Mhoni Vidente ha publicado en redes una ‘predicción’ respecto a si seguirán los temblores fuertes en México.De acuerdo al video, a Mhoni le preguntan a cada momento si habrá otro sismo. Pero ella responde que no. Al menos no fuertes. No como los de 8.4 y 7.1. Y trata de tranquilizarte recordando que ha tenido la razón en otros casos como que de Argentina saldría el Papa, de Venezuela el Diablo y de México la fe para todo el mundo.También te recuerda en su video que se viene un fuerte frío durante el invierno para Estados Unidos y gran parte de México. Así como que todavía ‘ve’ una guerra por culpa del presidente de Estados Unidos Donald Trump y el líder de Corea del Norte Kim Jong-Un.Mhoni Vidente se transformó con este video en sismóloga, meteoróloga y experta en política internacional. (Jorge Spinoza/Viral)