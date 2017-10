Amonestan a tienda por incluir al amor en lista de ingredientes

Concord, Massachusetts— Aunque una panadería en Massachusetts dice que su granola está hecha con amor, las autoridades federales dicen que no puede poner eso en la etiqueta de ingredientes.La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos amonestó a la empresa Nashoba Brook Bakery en Concord por insertar la palabra "amor" entre los ingredientes de su granola Nashoba. En una carta colocada en su página web, la FDA dice que según las reglas establecidas todos los ingredientes "deben ser nombrados por su nombre común o acostumbrado"."'El amor' no es un nombre común o acostumbrado de ningún ingrediente y se considera que es una frase indebida porque no es parte de un nombre común o acostumbrado de un ingrediente", dice el mensaje.El director general de la empresa, John Gates, dijo a The Associated Press el miércoles que la panadería "cooperará plenamente" con las autoridades, pero añadió que muchos clientes han tenido una reacción positiva a la etiqueta."Es algo que toca ese sentir de muchos ciudadanos de que a veces el gobierno se pasa de la raya, parece algo más bien tonto", dijo Gates. "Al usar la palabra amor, para mucha gente es como una catarsis, es algo que les provoca una sonrisa".