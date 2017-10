Se cae servicio de Facebook

Ciudad de México— Esta mañana los usuarios de la red social Facebook han experimentado algunos problemas al cargar sus páginas, e inclusive al compartir notas las fotografías no aparecen, y, de acuerdo con voceros de la compañía, los inconvenientes se deben a que Facebook se encuentra actualizando su base de datos.Los problemas se extienden a Instagram y han pegado a nivel mundial. Usuarios de Facebook e Instagram no han podido cargar del todo bien sus páginas.Las plataformas presentaron primero problemas para iniciar sesión, y más tarde para cargar las imágenes de artículos periodísticos compartidos.Algunos de los usuarios lograron ingresar a Facebook pero se quejaron pues no se despliegan completos los contenidos y a otros, la red social les indicó “esta cuenta no está disponible temporalmente”.El sitio Outage Report, que fiscaliza el funcionamiento de sitios web, confirmó los problemas.