Associated Press

Miami- Una candidata al Congreso de Florida dijo el lunes que sostiene sus afirmaciones de que una nave espacial la secuestró cuando tenía 7 años, pero dijo que el incidente no debería restar valor a lo que ha hecho en la Tierra desde entonces.Bettina Rodriguez Aguilera, quien habló el lunes con The Associated Press, ha dicho durante apariciones previas en televisoras de habla hispana, la última vez en 2011, que fue llevada a bordo de una nave con tres criaturas rubias similares a la estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro.Desde que realizó esas apariciones en televisión, Rodriguez Aguilera se ha desempeñado como concejal de la ciudad de Doral, en donde fungió como vicealcaldesa. También da clases de liderazgo en la Universidad de Miami Dade y dirige un despacho de consultoría. Se postuló como reemplazo de la representante republicana Ileana Ros-Lehtinen, quien se jubilará a finales del próximo año.