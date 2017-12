Solicitan registro en Jalisco de frase 'Se va a hacer o no se va a hacer... ¡La carnita asada!'

Tomada de Internet /

Un registro de aviso comercial de la frase “Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada” se encuentra en proceso de en la página del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de la Secretaría de Economía.El portal Proyecto Puente revisó el expediente que se encuentra en internet donde se especifica que la solicitud de la denominación es para un tipo de marca nominativa y fue realizada el pasado 7 de diciembre a las 15:12 horas.La persona que aparece como titular del trámite es Adolfo Luis Ramos Rosales, con dirección en Avenida Pablo Neruda 4341, Jardines Universidad, en Zapopan, Jalisco .Ramos Rosales, de acuerdo a la consulta, es un empresario del estado de Jalisco, del giro de restaurantes, así como de la producción y venta de mariscos. Por lo que también además se pueden observar solicitudes del registro de las frase:SE VA A HACER O NO SE VA A HACER… ¡LAS TORTAS AHOGADAS!SE VA A HACER O NO SE VA A HACER… ¡LAS CARNITAS!SE VA A HACER O NO SE VA A HACER… ¡LA CARNITA ASADA!SE VA A HACER O NO SE VA A HACER… ¡EL COCTEL DE CAMARÓN!El apoderado legal para realizar el proceso de registro de la marca es Adrián Gómez Hernández, con el mismo domicilio.