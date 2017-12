Salen las primeras opiniones de Star Wars: Los últimos Jedi (sin spoilers)

Los medios y críticos que han tenido la oportunidad de ver la octava entrega de la saga han emitido sus primeras impresiones sin spoilers.El portal Sectorcine.com empieza la reseña con Rotten Tomatoes, el sitio de crítica cinematográfica que se ha posicionado como una referencia de cajón para decidir qué ver en el cine, en el cual Los últimos Jedi goza con un 95% de agrado entre los críticos top de la plataforma.Por otro lado el sitio IMDb, otra autoridad en cuanto a la crítica del cine en internet, la ha calificado con un 8.3 sobre 10, superando así al 8.1 que obtuvo El despertar de la Fuerza (The Force Awakens, 2015).Por su parte IGN Latinoamérica, completando este tridente de críticos con autoridad en la red, le otorga un 9.2 sobre 10.Pasando al terreno de los críticos, Stephanie Zacharek de la revista Time la catalogó como la película de Star Wars que es “de verdad para todo el público”, argumentando que hasta los que nunca han visto nada de la saga la podrán disfrutar.Ty Burr del Boston Globe lo resume en una línea “En pocas palabras, se siente como una nueva esperanza”, haciendo alusión a la primera entrega que desató el fenómeno.Del lado de los críticos más férreos, Chris Nashawaty de Entertainment Weekly la calificó como ‘un triunfo’ argumentando que entre momentos espectaculares lleva consigo mucha paja que fácilmente pudieron haber terminado en 90 minutos de una de una película fabulosa, en lugar de 152 minutos con algunas escenas forzadas por darle coherencia a la trama. Sin embargo, cierra diciendo que es lo más cercano que se tiene al ‘Episodio IV: Una nueva esperanza.’Algo que parece ser consenso entre la mayoría de los críticos es que se trata de una película divertida, disfrutable para todo el público y contiene varias de las mejores escenas de acción de la saga. También se dice que responde a muchas preguntas que dejó su predecesora y que es poco predecible. Tal cuál le dice Luke Skywalker a Rey en el trailer: “Esto no va a salir de la manera que crees”.En conclusión, parece ser que Los últimos Jedi no va a defraudar a las expectativas pero se sabe que la mejor opinión la tendrá el espectador al salir del cine, publicó Sectorcine.com.