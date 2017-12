¿Los zapatos de tacón alto van en picada?

Internet |

Ha sido un año de reconocimiento para las mujeres en muchos frentes. En enero, encabezaron lo que se considera la protesta más grande en la historia de Estados Unidos. Sus historias de acoso y ataque sexual han provocado una purga de hombres poderosos de la industria del entretenimiento, gobierno y medios de comunicación. Cada vez más, están postulándose para ocupar cargos públicos, escribe The New York Times.Algunas también están luchando contra la discriminación de género debido a su calzado.Hubo un tiempo en que un par de zapatillas fue el indicio de que una mujer había llegado a la etapa adulta, convirtiéndose en un componente crucial del guardarropa Vestir para Tener Éxito y una señal de madurez sexual, ésta es la razón por la que asombró el surgimiento de tacones altos para las chicas.Sin embargo, en los últimos años, nuestras preferencias han cambiado dramáticamente hacia los zapatos atléticos y cómodos. No es raro ver a profesionistas de alto nivel usar zapatos de piso, incluso, el modelo de dos correas de Birkenstock fue imitado por marcas de diseñador como Prada, Céline, Givenchy y Coach.Actualmente, Birkenstock lleva a cabo shows de moda en París.Eree Kim, quien fue diseñadora de la vanguardista tienda Opening Ceremony y que abrió su propio negocio de zapatos cómodos, comentó “Siempre tuve problema para encontrar zapatos que fueran confortables pero también estéticos”.Ella considera los zapatos como una manera de auto-expresión y auto-defensa. “Si tengo que tomar un tren subterráneo para regresar a casa entrada la noche, quiero estar vestida apropiadamente”, dijo, agregando que durante el tiempo que ha vivido en Nueva York ha sido atacada en dos ocasiones.El lunes, en la tienda departamental Century 21 que está cerca del World Trade Center, tres jóvenes canadienses esperaban un Uber con unas botas cómodas de color negro.Habían despertado con la noticia de que una bomba casera explotó cerca de su hotel en Times Square.Por lo tanto, ignoraron las filas de zapatos de vestir con tacones. Una de ellas dijo “que las neoyorquinas deben inclinarse por algo que sea cómodo para poder correr, algo que sea seguro y que no sea un impedimento de ninguna manera”.Las mujeres que están a la vista del público se han distinguido por usar tacones altos. En una ocasión que Pat Nixon acompañó a su esposo a la Unión Soviética, alguien le sugirió que usara zapatos más cómodos y su respuesta fue que “he usado tacones altos en lugares más irregulares que éste”.Melania Trump fue criticada a principios de este año por abordar el Air Force One con tacones altos cuando acudió con su esposo a ver el daño que ocasionó el Huracán Harvey.Por otra parte, Valerie Steele, directora y curadora del Museo del Instituto de Tecnología en la Moda, dijo que los tacones altos llegaron para quedarse. “Los tacones es el símbolo número uno del erotismo femenino y eso no va a cambiar pronto”.Aunque también está de acuerdo en que los períodos de gran ansiedad pueden afectar la manera de calzar de las mujeres.En mayo, en Cannes, Kristen Stewart se pronunció en contra de la regla del festival de no usar zapatillas de piso: “Si no le piden a los hombres que usen tacones y vestido, tampoco me lo pueden exigir a mí”.Gal Gadot le comentó a USA Today “Me fascinan los tacones altos, creo que son bellos, sexys, pero al mismo tiempo ponen en riesgo nuestro equilibrio, podemos caer en cualquier momento y no son buenos para nuestra espalda. ¿Por qué los usamos?”.Florie Hutchinson, una publicista de Palo Alto, Calif., relató que estaba platicando a través de mensajes con una amiga en Europa y cuando tecleó la palabra “zapato” apareció un emoji con un tacón alto rojo.Por lo que, envió una propuesta al Subcomité de Emojis de Unicode Consortium, recomendándoles que agreguen una zapatilla de ballet que se vea femenina pero no seductora ni sexualizada.“En 50 años, podremos ver los zapatos de piso y pensar que el 2017 fue el año en que las mujeres decidimos alzar la voz y protestar colectivamente contra las normas de estereotipo de género”.