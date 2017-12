Nunca debes mezclar estos medicamentos con alcohol

Excelsior /

Ciudad de México– Cuando viene la época de fiestas o tenemos algún evento social, y estamos tomando algún medicamento, creemos que ‘no pasa nada’ si no tomamos un par de copas, pero eso no siempre es así, todo depende del tipo de medicina.De acuerdo con estudios publicados por la University of Western Ontario, en Canadá, la mezcla de alcohol con antidepresivos, reduce considerablemente su efectividad; lo mismo sucede con otros medicamentos.Además de reducir su efectividad, y que lo más seguro es que tengas que comenzar de nuevo el tratamiento; estos medicamentos mezclados con alcohol, provocan somnolencia, disminuyen la capacidad de concentración y reacción.¡OJO! En personas que tienen problemas gástricos, puede causar sangrado interno, es importante contactar al médico antes de consumir tanto alcohol como irritantes. Las medicinas ya son consideradas agresivas para el tacto gastrointestinal.Es mejor evitar el consumo del alcohol con este tipo de medicamentos, puedes prevenir complicaciones.