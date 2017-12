Los puntos a analizar antes de dejarle propina al mesero

Excélsior /

Ciudad de México— No es que seas tacaño, pero es una gratificación que dejas con gusto si eres bien atendido.A veces pareciera que la propina es obligatoria, pero recuerda que no es así, en especial cuando el mesero o mesera no hizo adecuadamente su trabajo.¿Qué significa exactamente eso?Max Halley, experto en restaurantes y columnista en The Guardian, explicó las conductas claras que hacen que un mesero pierda todo su derecho a propina.Nosotros las enlistamos para ti:Cuando el mesero ha sido abiertamente groseroCuando la comida tardó mucho más de los esperado (40 minutos o más) y no recibes explicaciones ni disculpas ni alguna compensación por ello.Recuerda que la comida lenta es más culpa de quienes están en la cocina, que del camarero, pero siempre se agradece una justificación.Parece obvio pero, cuando la propina ya está incluida. Revisa el menú y suele incluir la leyenda: "Cargo de servicio incluido". En México es poco común.Cuando el mesero simplemente te ignora.Cuando el servicio fue tan malo que estás convencido de que no regresarás.Cuando la piden. Los salarios son francamente bajos, pero recordemos que no es obligatoria y no tendrían que pedirla.Ahora lo sabes y recuerda que en México se acostumbra dejar entre el 10 y 16 por ciento de la cuenta como propina, dependiendo el tipo de lugar y la calidad del servicio.