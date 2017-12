Hace un año se hizo viral por su quinceañera; hoy cumple 16 años

Hace un año, se hizo viral un video, en el cual los padres de Rubí hacían una invitación a los 15 años de su hija, pero las dimensiones del suceso sobrepasó los límites. Ahora, Rubí cumple 16 años, tiene diversos eventos a lo largo de la República Mexicana y Centroamérica, pero su pueblo sufre las mismas carencias.La Joya, San Luis Potosí sigue en la penurias y el rezago de una región que le hace falta drenaje, agua potable, centro de salud ni telefonía, así lo informó El Universal. La gran fiesta de los 15 años no fue motivo para arreglar cada una de las carencias del pueblo, todo sigue tal cual.Existen 41 viviendas en La Joya, Rubí vive en la número 6, es la única casa con banqueta; no hace mucho tiempo le pusieron concreto al piso del patio principal. Su hogar rara vez tiene algún movimiento, porque los padres de la menor se la viven en largos viajes para impulsar la carrera artística de su hija.Ahora es otra la realidad que se vivió hace un año: el lugar del evento luce desolado, el camino donde accedieron los invitados solamente hay tierra y piedras, justo donde pasaron el gobernador Juan Manuel Carreras y el alcalde la región, Rafael Acosta Ángeles Juanito.El proyecto turístico para aprovechar la fama de los 15 años de Rubí, no se cristalizó para favorecer la Zona de los Agaves y sector minero. "No hay nada nuevo", dijo una de las vecinas de La Joya.Con información de El Universal.