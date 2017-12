Si compartes tu contraseña de transmisión, debes preocuparte

Internet /

En Twitter, se intercambian abiertamente, se donan, incluso se celebran, escribe Mashable."¿Alguien tiene una ID de usuario y contraseña de Spectrum para las que puedo comerciar?", Escribió un usuario de Twitter el último mes. Otro agradeció a su amigo "por darme su nombre de usuario y contraseña de Spectrum para ver el Juego de la Serie Mundial 7." Un tercero tuiteó: "Calculé por completo la contraseña de Spectrum de mis padres y puedo ver el cable ahora a través de mi Apple TV. Literalmente amo mi vida ".Tom Rutledge ya tuvo suficiente. El director ejecutivo de Charter Communications Inc., que vende televisión por cable con el nombre de Spectrum, lidera un esfuerzo a nivel industrial para tomar medidas enérgicas contra el uso compartido de contraseñas. Es un problema creciente que podría costar a las compañías de televisión pagada millones de suscriptores, y miles de millones de dólares en ingresos, cuando menos pueden pagarlo."Hay muchas transmisiones adicionales, hay muchas contraseñas adicionales, hay mucha gente que podría obtener un servicio gratuito", dijo Rutledge en una conferencia de la industria este mes. El CEO ha dicho que un propietario de canal no identificado tenía 30 mil transmisiones simultáneas de una sola cuenta.Charter, que opera en ciudades como Nueva York y Los Ángeles, no es la única compañía que aborda el tema. Investigadores de la cadena ESPN de Walt Disney Co. recientemente le preguntaron a un grupo de aproximadamente 50 fanáticos de los deportes milenarios cuántos de ellos compartían contraseñas. Todos levantaron la mano, dijo Justin Connolly, vicepresidente ejecutivo de ventas afiliadas y marketing de ESPN y otras redes de Disney."Es piratería", dijo Connolly. "Se trata de personas que consumen algo que no han pagado". Mientras más se mire la práctica con un encogimiento de hombros, más se crea una dinámica donde las personas creen que es aceptable. Y no lo es ".Los operadores de cable y satélite en América del Norte han perdido 3 millones de clientes solo este año. Pero la prevalencia del intercambio de contraseñas sugiere que muchos de esos clientes, y posiblemente muchos más, están viendo programas populares como "The Walking Dead" de forma gratuita, robando a los proveedores de televisión de pago y programadores de suscriptores de pago y dólares publicitarios.La mayoría de las compañías de televisión de pago solo requieren que los usuarios vuelvan a ingresar sus contraseñas para cada dispositivo una vez al año. Durante las negociaciones contractuales de este otoño, Charter instó a Viacom Inc., sede de Comedy Central y MTV, a ayudar a limitar el intercambio ilícito de contraseñas. La compañía de cable quiere que los programadores restrinjan el número de transmisiones simultáneas en sus aplicaciones y obliguen a los suscriptores legítimos a iniciar sesión más a menudo, según dos personas familiarizadas con el tema que pidieron no ser identificadas para discutir deliberaciones privadas.Mientras tanto, ESPN, ha reducido el número de transmisiones simultáneas que permite en su aplicación a cinco de 10 y está considerando reducir eso a tres, dijo Connolly. ESPN desea trabajar más de cerca con los distribuidores para validar a los suscriptores cuando hay grandes volúmenes de transmisión en su aplicación fuera del territorio de la compañía de cable.El problema proviene de un concepto de industria llamado TV Everywhere. Comenzó en 2009, la idea era un intento de atraer a los consumidores jóvenes al permitirles acceder a programas por cable o satélite en cualquier dispositivo. TV Everywhere fue lenta en captar, pero está ganando popularidad a medida que más personas se acostumbran a transmitir en teléfonos o tabletas.Alrededor de un tercio de los usuarios de Internet transmiten televisión por cable sin pagar por ella mediante el uso de credenciales de alguien con quien no viven, según Parks Associates. Se espera que las pérdidas de la industria de la televisión por compartir contraseñas aumenten a nueve mil 900 millones de dólares en 2021, desde tres mil 500 millones de dólares este año, estima la firma de investigación. La pérdida de ingresos es especialmente importante porque la industria de la televisión paga ya está perdiendo suscriptores de rivales en línea más baratos como Netflix Inc."Se ha convertido en un problema mayor, y se ve agravado por el corte de cordón", dijo Campbell Foster, director de marketing de productos de Adobe Systems Inc., que vende software que las empresas de medios usan para monitorear la ubicación y el número de personas que transmiten sus aplicaciones desde cada cuenta.Los ejecutivos de medios han insistido durante años en que el uso compartido de contraseñas no era un gran problema, ya que lo veían como una forma de comercializar su contenido para la próxima generación. De hecho, algunas compañías todavía dicen que no están preocupadas.El intercambio de contraseñas "todavía es relativamente pequeño y no estamos viendo ningún impacto económico en nuestro negocio", dijo Jeff Cusson, vocero de HBO.La mayoría de las cuentas se intercambian entre amigos o parientes, dijo Foster. Los padres, por ejemplo, a menudo dejan que sus hijos ingresen a la universidad desde sus cuentas. La industria de la televisión, en su mayor parte, está de acuerdo con eso, pero le preocupa que esos estudiantes compartan credenciales con sus amigos. Algunas contraseñas se venden en rincones oscuros de Internet, dijo Foster. Adobe ve un repunte en la transmisión ilícita antes de los principales eventos deportivos."Verá legítimos propietarios de cuentas que no saben que su nombre de usuario y contraseña se comparte con 50 personas", dijo.Pero reprimir el uso compartido de contraseñas puede ser arriesgado. Si el inicio de sesión se vuelve demasiado engorroso, los suscriptores de cable podrían frustrarse y cancelar. ESPN quiere que sea más fácil al reconocer automáticamente a los suscriptores que están en el Wi-Fi de su casa o que usan su propio dispositivo.