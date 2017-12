Evita el estrés navideño con estos seis trucos

Tomada de Internet /

No hay duda que hay alegría en esta época navideña, aunque con todas las compras, fiestas y visitas de familiares es fácil quedar abrumada por el estrés emocional y físico, informa CNN.Afortunadamente, existen maneras de evitarlo.Éstas son seis técnicas sencillas pero efectivas que puede usar regularmente para restaurar su cuerpo y mente en estos días, que son más oscuros y cortos, y cuando toda la presión de la temporada empiece a cansarla.Inténtelas para que pueda disfrutar más y estresarse menos en esta época especial del año.El pasar horas de pie en las compras, cocinando o en una fiesta, junto con los viajes de esta época puede hacer que nuestros músculos se hagan nudo.Aunque un masaje sería maravilloso, ¿quién tiene tiempo a esta altura de las festividades?En lugar de eso, puede darse un alivio en unos cuantos minutos, sólo utilice un cilindro de goma o una pelota para masajes para ejercitar sus piernas, caderas y espalda.Haga rodar el cilindro sobre sus piernas con presión moderada, concentrándose en las áreas que están más rígidas.Debido a todos los regalos, la mayoría de nosotras se siente particularmente dadivosa durante estos días festivos. Sin embargo, podemos perder contacto con nuestra naturaleza compasiva cuando hacemos largas filas en las tiendas, o no encontramos en dónde estacionarnos o tenemos que lidiar con parientes groseros.Afortunadamente, podemos fortalecer nuestra compasión a través de la meditación. Estudios realizados en la Universidad Stanford demuestran que eso puede mejorar la respuesta al estrés y al dolor.Simplemente cierre sus ojos e imagine a alguien con la que podría ser compasiva. Repita tres veces “Le deseo paz, amor y felicidad”.La mayoría de nosotras no estamos conscientes de la vital importancia que tiene la hidratación y los beneficios que tiene para la salud, de hecho, aumenta el alivio al estrés.El estar poco deshidratada puede aumentar los niveles de cortisona en nuestro cuerpo, que es la hormona del estrés, dando lugar a una sensación de ansiedad, cansancio e irritabilidad.Durante los días festivos aproveche la oportunidad de no sólo darles obsequios a los demás sino compartir un sincero “gracias” con sus seres queridos por sus regalos.Una investigación muestra que el expresar gratitud tiene muchos beneficios para la salud y bienestar, incluyendo el aumento de energía, mejora el sistema inmunológico, su carácter, la sensación de positivismo, se puede luchar contra la depresión y fortalecer las relaciones.Generalmente, cuando estamos estresadas, nos evadimos del momento presente con preocupaciones acerca del futuro o pasado, por ejemplo “¿Con qué voy a comprar los regalos que necesito? o “No puedo creer que le haya dicho eso a mi amiga en la fiesta”.Por eso, el tomar un hondo respiro es una de nuestras mejores técnicas contra el estrés en esta época.Respirar bien sólo le tomará 90 segundos, puede dar hondos y largos respiros que le ayudarán a relajar el sistema nervioso parasimpático, inhibir la producción de la hormona del estrés, disminuir el ritmo de nuestro corazón y la presión arterial.Al lograr el ritmo que desea, cierre los ojos y ponga toda su atención en sus sensaciones. Cuente cinco respiros del uno al cinco y del cinco al uno.Usualmente, nuestra rutina de ejercicios es lo primero que dejamos a un lado para poder acomodarnos a todas las fiestas, cocinar, envolver regalos, etc.Sin embargo, si dejamos de acudir al gimnasio o de practicar el yoga, será más difícil que nuestro cuerpo y mente superen todo el estrés adicional de la temporada navideña.La buena noticia es que usted puede hacer en pocos minutos unos cuantos ejercicios en casa para aliviar el estrés, lo cual hará una gran diferencia para manejar la presión de estos días.Decida cuál manera le puede ayudar a aliviar el estrés y sea consistente usándola, si lo hace, tendrá unas fiestas más felices y saludables.