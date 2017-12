'Vicio' por los videojuegos es ya un problema psicológico

Tomada de Internet /

Deja a un lado ese control. Los expertos aseguran que podrían ser adicto a los videojuegos.Se le ha puesto el nombre clínico de ‘trastorno por videojuegos’ y está oficialmente clasificado como un problema de salud mental en la última versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la cual se dará a conocer oficialmente el próximo año, informó el portal británico The Independent.La clasificación indicará a los proveedores de servicios de salud mental que el ‘trastorno de videojuegos’ es lo suficientemente grave como para ser monitoreado.La descripción exacta no se ha publicado, pero se necesitarán más criterios para determinar si alguien sufre del trastorno, informó New Scientist.La publicación británica señaló que la redacción del borrador sobre el trastorno refiere que si “los videojuegos tienen prioridad sobre otros intereses de la vida” entonces alguien podría ser diagnosticado con esta condición, informó New Scientist. (Con información de ABC/wftv.com)