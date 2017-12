Atención, Santa y Reyes Magos: hay juguetes vulnerables a hackers

Internet /

Y si tiene una cámara, apúntala hacia la pared o cúbrela con cinta adhesiva cuando no esté en uso.

Los juguetes con micrófonos pueden ser guardados en gavetas, donde es más difícil escuchar conversaciones.

Una actualización de software puede corregir problemas de seguridad, y debes hacerla.

Pero cuando inscribas el juguete, no entregues demasiada información. Lo único que tienes que dar es información de contacto para que la compañía te deje saber sobre la actualización.

Si piden otra información, como el cumpleaños de tu hijo, miente. “No estás bajo juramento”, dijo Brill. “Puedes mentir”.

Si un juguete se ve comprometido por un hacker, el FBI recomienda que lo reporten a las autoridades correspondientes.

Nueva York– Los juguetes que tus hijos desempaqueten en las Navidades pudieran invitar a hackers a tu casa.La advertencia proviene del FBI, que dijo este año que los juguetes conectados a internet pudieran ser aprovechados por hackers para escuchar conversaciones o robar información sobre los niños.El FBI no señaló juguetes ni marcas específicas, pero dijo que cualquier juguete conectado a internet con micrófonos, cámaras o localizadores puede poner en peligro la seguridad y privacidad del niño.Pudiera ser una muñeca parlante o una tableta diseñada para niños. Y como algunos de los juguetes son producidos y vendidos apresuradamente, pudieran obviarse protecciones de seguridad, dice el FBI.Las compañías serias explican cómo recaba información el juguete o aparato y quién tiene acceso a la misma.Usualmente, el tipo de información es hallado en el portal de la compañía, típicamente en la sección sobre políticas de seguridad. Si no la puedes hallar, llama a la compañía. Si no hay una política específica, es un mal indicio.“No lo uses”, dijo Behnam Dayanim, socio en Paul Hastings, en Washington, y codirector de litigios de privacidad y ciberseguridad para el bufete.Las compañías pueden cambiar sus políticas de privacidad, así que léelas de nuevo si te notifican del cambio.Asegúrate de que el Wi-Fi al que se conectará el juguete es seguro y tiene una contraseña difícil de adivinar.Nunca conectes un juguete a Wi-Fi gratis abierta al público. Y si el juguete lo permite, crea una contraseña.Cuando el juguete no está siendo usado, apágalo o desconéctalo, para que no transmita información.“Así son un blanco menos atractivo”, dijo Alan Brill, director de ciberseguridad e investigaciones en la firma consultora Krool, en Seacacus, Nueva Jersey.