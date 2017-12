Vlogger que acompañaba a 'El Pirata' narra el asesinato

Ciudad de México– Uno de los acompañantes de Juan Luis Lagunas Rosales, 'El Pirata de Culiacán', cuyo seudónimo en Internet es HotSpanish, y quien desde Los Angeles voló a Guadalajara, para varios proyectos, narra las últimas horas que vivió con el adolescente asesinado el lunes pasado, y el momento del ataque.En un principio se desonocía el paradero de los dos vloggeros con quienes se reunió Lagunas, el otro es Ben el Gringo, quien también ya dio su versión, pues ambos desaparecieron de sus redes sociales.HotSpanish explica en este video las razones que lo trajeron a México, su encuentro con el adolescente sinaloense, e incluso muestra varias grabaciones acompañado por el 'Pirata de Culiacán', quien, en una de ellas, inclusive le quita el teléfono a una joven y le avienta al vacío desde la terraza de la habitación del hotel en donde se graban.Unas diez personas, cinco mujeres, acompañaban esa noche a Lagunas. Esto es parte del relato que en poco más de 14 minutos cuenta los pormenores de la madrugada del martes en el restaurante los Menta2 Cántaros, en Tlaquepaque, Jalisco."El Uber nos deja. Entramos, Has de cuenta que apenas nos estan alistando la mesa, nos estamos sentando, yo me acomodo, verdad, me acomodo en la silla. Me estoy sentando, se están acomodando apenas la gente que está llegando. Y de repente, volteo como hacia el frente. Y escucho... O no sé si fue por el instinto, que volteas por el ruido. Y de repente: ¡pa pa pa pa pá!. Y yo así como que volteas y mi instinto, la reacción de... wey, sientes que te vas a morir, wey. ¡Pa pa pa pá! Mi instinto fue como de me paro, echo un bricno por acá, me escondo como detrás de algo, veo que hay una puerta por detrás, corro. rapidísimo, haz de cuenta que esto pasó como en un minuto. Fue así todo rápido, la drenalina al cien. No sabes qué está pasando, a quién le estaban disparando..."El Vloggero entra un en sinnúmero de detalles."Hago este video para explicarte qué paso. Se están creando tantas cosas que son mentiras. Que me secuestraron, que estoy muerto... Quiero dar mi versión. Y que no se dejen llevar. Yo no he usado mis páginas de Facebook este video es lo único. Tuve que pensar las cosas bien para ver lo que estaba pasando, es una situación muy difícil para mi. A mi me encanta México. Y esto no cambia mi opinión".